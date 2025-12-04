 Aller au contenu principal
CapGemini : 3,5% vers 142E, peut viser 146,5E
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 13:14

CapGemini avance de 3,5% vers 142E et confirme le franchissement de la résistance des 136E, puis du zénith intraday des 138,7E du 28 octobre dernier : le titre s'ouvre le chemin de la résistance des 146,5E du 3 juillet et 10 juillet.
L'objectif suivant se situerait au-delà de 152E.

Valeurs associées

CAPGEMINI
143,3000 EUR Euronext Paris +4,60%
