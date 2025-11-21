CapGemini : +3,5% vers 131,5E
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 19:22
Au-delà de la récente résistance des 136E, le titre pourrait tenter un retracement du zénith intraday des 138,7E du 28 octobre dernier.
Valeurs associées
|131,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,50%
A lire aussi
-
Nvidia en hausse après la publication d'un rapport selon lequel les États-Unis envisageraient de l'autoriser à vendre des puces H200 à la Chine
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 21 novembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,7 % à 183,76 $ ** L'administration ... Lire la suite
-
Michel Cortet, un garagiste de 47 ans, a été condamné vendredi à 20 ans de réclusion par la cour criminelle de la Corrèze pour viol, agressions sexuelles et tentatives de viol sur des femmes, parfois mineure. Il a également vu sa peine être assortie d'une période ... Lire la suite
-
Cartographier le microbiote des jeunes Français pour mieux comprendre les liens avec la santé et certaines maladies: un vaste projet de collecte et d'analyse de selles, "Le French Gut", s'élargit aux enfants et adolescents de 3 à 17 ans. Ecosystème complexe de ... Lire la suite
-
Plusieurs personnalités politiques, dont la présidente de l'Assemblée nationale et la porte-parole du gouvernement participeront à la marche blanche prévue samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, le frère du militant Amine Kessaci engagé contre le narcobanditisme, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer