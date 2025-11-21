 Aller au contenu principal
CapGemini : +3,5% vers 131,5E
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 19:22

CapGemini a trouvé un soutien à 124,4E et fait le grand écart en séance, avec une clôture positive de +3,5% vers 131,5E : le titre peut de nouveau viser la résistance des 133,5E du 31 octobre.
Au-delà de la récente résistance des 136E, le titre pourrait tenter un retracement du zénith intraday des 138,7E du 28 octobre dernier.

