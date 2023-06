Capelli - Résultats 2022-23 : La patience s'impose - Neutre vs Achat - 8,5 € vs 14,8 €

- CA 2022/23 de 202 M€ (-30%) / Marge brute 21,9% vs 21% / ROC 6,8 M€ en ligne (marge 3,4% vs 8% en 2021/23) / RN -20,1 M€ (-9,3 M€ attendu) vs 2,4 M€ au 31 mars 2022 ;

- Gearing 465% vs 397% en 2022 (346% attendu) ;

- Capitaux propres 85,9 M€ vs 71,7 M€ / trésorerie 82,4 M€.

Malgré un recul marqué de son activité (202 M€ -30%), le groupe Capelli est parvenu à améliorer sa marge brute à 21,9% vs 21% mais aussi à maintenir un résultat opérationnel positif grâce 1/ à la décision de ne pas lancer des programmes qui ne pouvaient plus être rentables au regard de l'envolée au S1 des coûts de construction (+20 à +40%) et 2/ à l'amorce de la réduction de ses charges de structure (-5%).

Il faut noter le bon niveau de marge brute qui révèle la qualité des programmes commercialisés par le groupe alors qu'il a fait le virage des ventes en bloc qui représentent 85% de son backlog, schémas de vente qui la plupart du temps pèse sur la marge brute. C'est donc un bon indicateur pour les années à venir en termes de capacité à tenir un certain niveau de rentabilité.