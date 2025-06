Capelli, Danone, Edenred, Trigano... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Capelli

Le promoteur immobilier dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Danone

Danone a annoncé l'acquisition de The Akkermansia Company (TAC), une entreprise belge spécialisée dans le domaine de la biotique. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Le groupe d'agroalimentaire précise que les équipes de TAC ont découvert et développé une souche biotique, Akkermansia muciniphila MucT.

Edenred

Réagissant à la réforme du titre-restaurant présentée hier soir par le gouvernement, Edenred souligne qu'elle " reflète la volonté commune à l'ensemble des parties prenantes de poursuivre le développement du dispositif du titre-restaurant ". Le groupe estime que les mesures proposées " permettront de moderniser un dispositif reconnu par tous comme l'avantage social préféré des Français ".

EuropaCorp

EuropaCorp a publié des résultats annuels en nette dégradation. Sur l'exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires a reculé de 10,48 %, à 31,6 millions d'euros. Cette contreperformance reflète à la fois la hausse de 26 % des ventes internationales (+5 millions d'euros), grâce aux livraisons des films Dracula et Weekend à Taipei, et le repli du catalogue, affecté par une baisse des ouvertures de fenêtres de droits TV/SVOD en France et aux États-Unis (-8 millions d'euros).

FDE

FDE a annoncé un partenariat stratégique avec l'entreprise de matériaux de construction Cemex, dans le cadre duquel elle déploiera sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone. Celle-ci est utilisée pour décarboner les émissions de gaz de combustion industriels. FDE va d'abord construire et tester une unité pilote de 4 000 Nm³/h sur son site d'Avion en France. Une fois achevée, cette unité sera reproduite pour traiter 40 000 Nm³/h de gaz de combustion dans les installations polonaises de Cemex.

Gecina

Gecina a finalisé, comme prévu, la cession de ses actifs de résidentiel étudiant à la joint-venture entre Nuveen Real Estate, pour le compte de la société TIAA, et GSA, sur la base d'un prix de vente de 538 millions d'euros hors droits. Ce portefeuille incluant 20 actifs en exploitation et 2 actifs en développement, a généré un loyer net après coûts de plateforme de 20,8 millions d'euros en 2024.

Trigano

Trigano a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,14 milliard d'euros au troisième trimestre, en repli de 0,2% en rythme annuel. Les ventes de camping-cars, à 835,9 millions d'euros, s'inscrivent en recul de 6,5% par rapport à 2024. Les ventes de caravanes s'effondrent de 33,0% dans un contexte de marché européen toujours en léger repli. L'activité du trimestre "confirme la pertinence de la stratégie de Trigano destinée à retrouver rapidement une situation de stocks normative à la fois dans ses usines et dans les réseaux de distribution".

Valneva

Valneva a signé un accord exclusif avec CSL Seqirus pour le marketing et la distribution de ses vaccins en Allemagne. CSL Seqirus est l'une des plus des plus grandes entreprises de vaccins antigrippaux au monde. La société sera chargée de commercialiser le vaccin unidose IXCHIQ, développé par Valneva, contre le chikungunya, dès le mois de juillet 2025. IXIARO et DUKORAL, deux autres vaccins du groupe français contre l'encéphalite japonaise et le choléra seront quant à eux distribué à partir de janvier 2026.