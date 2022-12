Capelli - CA + RN S1 : Mille pattes financier ? - Achat - 17,9 € vs 29€ - Potentiel +37%

Les chiffres du secteur parlent d'eux-mêmes : Au T2, la Fédération des Promoteurs Immobiliers annonçais le décrochage des ventes totales avec une baisse de 24,3% avec notamment une chute de 42,3% des ventes en bloc. La Hausse des coûts de construction, l'inflation et la remontée brutale des taux ont été les facteurs de cette évolution. Mi-novembre la FPI a publié son bilan du T3 et parle d'un « marché sans offre ni demande ». Ainsi, les ventes totales ont baissé de 29,3% et les ventes en bloc de 54,6%. Par ailleurs, les réservations de logements neufs ont chuté de 22% sur les neuf premiers mois de l'année et sont inférieures de 19,3% à la moyenne constatée sur 2016-2022.

Capelli, qui réalise près de 70% de ses ventes en bloc, s'en sort finalement plutôt bien surtout que la baisse de son activité n'est pas liée à la difficulté de trouver des acheteurs de ses programmes mais à la nécessité comme le dit son PDG Christophe Capelli « de débrancher la prise ». En effet, l'envolée des coûts de construction entre mars et novembre ont rendu bon nombre de programmes plus viables économiquement. Il y a un mois on évoquait un programme sur 6 en France qui n'était pas lancé à cause de cet élément, mais gageons que c'est au-delà.