CAPELLI : ACCORD AVEC CDC HABITAT POUR LA VENTE DE 911 LOGEMENTS TOTALISANT 183,5 M EUR H.T.

Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen, a finalisé un accord majeur avec CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, pour la vente de 911 logements. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40 000 logements à engager dans les 12 prochains mois.

Depuis plusieurs mois, le Groupe CAPELLI a mis en place une politique visant à accroître sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels et à structurer une offre adaptée à leurs besoins. Cette politique s'est traduite par la signature de plusieurs ventes en bloc au cours de l'exercice 2019-20, notamment auprès de CDC Habitat, d'In'li et d'institutionnels privés.

Ces premiers succès ont permis au Groupe CAPELLI de vendre à CDC Habitat un bloc de 911 logements pour un montant total H.T de 183,5 M€. Le Groupe figure ainsi parmi les premiers promoteurs immobiliers qui bénéficient du programme de soutien au secteur lancé par CDC Habitat.

Ces logements intermédiaires et libres, sont majoritairement situés en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La grande majorité de ces logements devrait être actée sur l'exercice 2020-21.

« Nous remercions CDC Habitat pour la confiance et le soutien qui nous sont témoignés. Cette opération, et la rapidité avec laquelle nous nous sommes mis d'accord, positionnent notre Groupe parmi les acteurs qui comptent dans le paysage immobilier français. Comme nous l'indiquions en avril dernier, les ventes en bloc représenteront une part importante de notre chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-21, libérant significativement notre capacité à monter de nouvelles opérations dans un contexte de reprise d'activité sur nos chantiers et d'évolution des besoins de nos clients, » conclut Christophe Capelli, Président Directeur Général du Groupe Capelli.









Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2019/20 1er juillet 2020 après bourse





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le Groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

