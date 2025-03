Cap Gemini : remonte au contact de l'ex-support des 150,6E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Cap Gemini remonte au contact de l'ex-support des 150,6E des 27/11 et 2/12/2024 et pourrait poursuivre jusqu'au re-test des 157E.

La cassure du plancher des 151E faisait craindre une poursuite de la correction amorcée sous 226E (autour du 25 février 2024) jusque vers 130E puis 121E (ex-résistance majeure du 24/01/2024).





Valeurs associées CAPGEMINI 150,65 EUR Euronext Paris +2,52%