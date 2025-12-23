Vigilance crues: l'Hérault maintenu en rouge, trois départements en orange

Route barrée à cause du débordement du fleuve Hérault à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le département de l'Hérault est toujours placé en vigilance rouge mardi pour des crues exceptionnelles, survenues la veille à la suite de fortes précipitations qui s'éloignent, indique Météo-France.

Le Tarn, l'Aveyron et la Lozère, également affectés par la pluie ou la neige, sont en vigilance orange pour crues, d'après le dernier bulletin de Météo-France peu après 10H00.

Conséquence des intempéries, environ 30.000 foyers sont privés d'électricité en Aveyron, touché lundi par de très fortes chutes de neige, jusqu'à 50 cm sur les points les plus élevés, et près de 3.000 dans l'Hérault, selon Enedis mardi matin.

Sur la commune d'Agde, le niveau du fleuve Hérault a atteint un seuil haut –plateau- de 3,55 m lundi à 20H00. Il faut remonter à novembre 1994 pour observer en Agde une crue aval similaire, a indiqué la préfecture.

Les berges longeant le fleuve dans le coeur historique de la ville étaient toujours sous eau en début de matinée, mais à un niveau légèrement inférieur à celui de lundi soir, a effectivement constaté un journaliste de l'AFP-TV.

La crue de l'Hérault à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le débit du fleuve, qui prend sa source en Lozère et traverse le département de l'Hérault du nord au sud -des régions où les pluies ont été intenses depuis la fin de la semaine dernière- avant de se jeter dans la Méditerranée près d'Agde, reste très élevé et la pluie continue, selon la même source.

"Nous n'avons heureusement pas de victimes à déplorer, ça c'est le plus important", a déclaré à Agde mardi matin la nouvelle préfète de l'Hérault, Chantal Mauchet, au lendemain de sa prise de fonction.

"Six familles ont dû être abritées au palais des sports", a indiqué à ses côtés le maire d'Agde, Sébastien Frey, lors d'un point de presse.

En 24 heures, les centre d'appel (18 et 112) ont reçu 1.700 appels et 80 opérations ont été effectuées, dont 47 sauvetages et mises en sécurité.

Météo-France prévoit de maintenir l'Hérault au niveau maximum d'alerte (rouge) pour les crues pour la journée de mercredi dans la partie aval du bassin du fleuve.

Le tronçon amont a quant à lui été rétrogradé en vigilance jaune pour crues, niveau de vigilance qui concerne également le cours d'eau de l'Orb, le Lez et le Vidourle. La vigilance pour pluie-inondation a été rétrogradée au niveau jaune et sera maintenue jusqu'à 18H00 dans le département, où une vigilance jaune pour orages sera par ailleurs effective entre 10H00 et 18H00.

"Les pluies qui vont persister sont désormais d'une intensité ne relevant plus du niveau orange", selon Météo-France.

Les précipitations "commencent à nettement s'atténuer sur l'ensemble des secteurs déjà affectés" et "ne devraient plus générer de nouvelles reprises de crues sur les cours d'eau en vigilance", estime également Vigicrues.

Les conditions de circulation restent toutefois extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier de l'Hérault, avec de nombreux axes fermés, selon la préfecture, qui réitère ses consignes de prudence.