Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cap Gemini : prend plus de 7%, au-delà de 193,5E information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Cap Gemini prend plus de 7%, au-delà de 193,5E, effaçant au passage la résistance des 187,2E, puis comblant le 'gap' des 191,95E du 25 juillet : le test de la résistance des 196,85E du 23 juillet semble imminent.





Valeurs associées CAPGEMINI 192,95 EUR Euronext Paris +6,93%