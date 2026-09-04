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Canicule: Le gouvernement français dévoile un plan d'aide d'€1 md pour les agriculteurs
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 14:59
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PHOTO D'ARCHIVES : Incendie dans un champ alors que la vague de chaleur frappe la France

PHOTO D'ARCHIVES : Incendie dans un champ alors que la vague de chaleur frappe la France

La France va ‌débloquer plus d'un milliard d'euros pour venir en aide ​aux agriculteurs dont la production a été affectée par les canicules successives cet été, a annoncé vendredi la ministre de l'Agriculture, ​Annie Genevard.

Evoquant "un effort massif de la nation envers les agriculteurs", la ministre a ​dit vouloir éviter les faillites ⁠d'exploitations en soutenant leur trésorerie grâce à une aide ‌d'urgence, puis dans un second temps en les aidant à relancer leur production.

Pour "faire face aux conséquences ​de la sécheresse", ‌le gouvernement compte s'appuyer sur l'Indemnisation de solidarité ⁠nationale (ISN), le dispositif de l'État destiné à compenser les pertes de récolte liées aux aléas climatiques exceptionnels, dont Annie Genevard ⁠a estimé le ‌coût à 520 millions d'euros alors que 90% ⁠des départements français font face à un effondrement de ‌la production agricole.

La ministre a également promis une ⁠accélération des délais d'indemnisations ainsi que la reconduction ⁠pour deux mois, ‌jusqu'à fin octobre, des aides à l'achat de carburant dont ​bénéficient les pêcheurs et les ‌agriculteurs.

Une fois l'urgence traitée, Annie Genevard a promis la mise en place d'un "fonds ​de réarmement agricole" afin d'aider à l'achat de fourrage et de semences pour compenser les pertes mais ⁠aussi d'indemniser les pertes liées aux incendies.

Des "concertations" devraient débuter à ce sujet dans les prochains jours, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, ayant déjà appelé à faire de nouvelles économies budgétaires pour compenser les dépenses à venir.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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