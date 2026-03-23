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Candriam transforme son fonds Multi-Asset Premia en stratégie multi-stratégies
information fournie par AOF 23/03/2026 à 10:52

(AOF) - Candriam annonce l'évolution stratégique de son fonds Candriam L Multi-Asset Premia, désormais rebaptisé Candriam L Alternative Multi-Strategies. Ce repositionnement s'inscrit dans la continuité du développement du fonds, lancé en 2018 comme stratégie de performance absolue. L'objectif est de diversifier davantage les sources de rendement tout en améliorant la performance ajustée du risque et la résilience face à des environnements de marché variés.

La nouvelle architecture repose sur une allocation dynamique du capital entre trois stratégies internes.

La première, Long/Short Directional, vise à capter les tendances sur différentes classes d'actifs en s'appuyant sur les dynamiques de marché ainsi que sur les évolutions économiques et politiques.

La deuxième, Market Neutral, cherche à générer une performance absolue avec une corrélation limitée aux marchés traditionnels.

Enfin, la stratégie Upside Alpha cible des opportunités faiblement corrélées, notamment via des stratégies de portage ou d'arbitrage sur des opérations de fusions-acquisitions annoncées.

L'allocation du capital est ajustée de manière active en fonction des conditions de marché, afin de tirer parti des différentes phases, qu'elles soient "risk-on" ou "risk-off".

La stratégie est déployée via une plateforme multi-stratégies intégrée et gérée en interne. L'ensemble des positions est regroupé au sein d'un portefeuille de trading centralisé, permettant un meilleur contrôle des risques et une gestion plus efficace de la liquidité et une meilleure transparence des coûts pour les investisseurs.

Dans le cadre de cette évolution, le cadre d'investissement a été ajusté, notamment avec un relèvement des objectifs de performance et des niveaux de volatilité ciblés, afin de mieux répondre aux attentes des investisseurs, tout en conservant l'objectif de délivrer une performance régulière ajustée du risque avec une faible corrélation aux marchés traditionnels.

Le véhicule d'investissement, l'historique de performance, les conditions de liquidité, la structure de frais et l'indice de référence demeurent inchangés.

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