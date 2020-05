Candriam se montrera intraitable en AG sur les dividendes et les rémunérations

(NEWSManagers.com) -

La saison 2020 des assemblées générales en France et dans le monde ne ressemblera à aucune autre. Crise du Covid-19 oblige, de nombreuses entreprises ont soit décalé leur réunions annuelles avec leurs actionnaires, espérant pouvoir les tenir dans de meilleures conditions une fois le déconfinement réalisé, soit les ont maintenues mais à huis clos. " Nous préférons une assemblée générale à huis clos et organisée de façon virtuelle, plutôt qu' un report voire une annulation" , explique Wim Van Hyfte, directeur de la recherche et des investissements responsables de Candriam.

Mais pour la société de gestion, qui publie ce lundi son rapport de gouvernance 2019, ces huis clos ne sont pas synonymes de silence. Au contraire, le coronavirus a renforcé les convictions de Candriam. " Cette crise va nous inciter à être encore plus engagés sur les questions sociales qu' avant" , reconnaît Win Van Hyfte. Dans l' ESG, Candriam avait tendance ces dernières années à insister sur le E de environnement et le G de gouvernance.

La balance penchera un peu plus cette année sur le S de social, alors que quasiment tous les salariés du monde sont touchés par la crise, d' une façon ou d' une autre, et que, dans ce contexte, les entreprises doivent prendre le maximum de précautions pour leurs employés, quitte à sacrifier tout ou partie de leurs dividendes pour financer des programmes sociaux.

" Nous-mêmes et nos clients sommes de plus en plus sensibles au sujet du dividende et des rachats d' actions. Nous voterons pour toutes les baisses ou les suppressions de dividendes présentées par les entreprises. Nous pourrions également voter contre une politique de rémunération des actionnaires qui nous semblerait inadaptée à la situation" , prévient Win Van Hyfte.

" Nous sommes déjà très engagés sur la question des rémunérations. L' an dernier, nous avons voté contre 33% des résolutions. Ce taux va probablement augmenter cette année" , ajoute le responsable de la stratégie ESG de Candriam, même s' il reconnaît " qu' avec cette crise les entreprises et les dirigeants ont pour la plupart pris conscience du sujet et montré une certaine prudence" . De nombreux dirigeants et conseil d'administration ont annoncé des coupes dans leurs rémunérations, notamment pour abonder des fonds d'aide aux salariés.