Candriam repositionne son fonds métavers

Face à l’essoufflement du métavers, Candriam a décidé d’élargir l’univers d’investissement de son fonds dédié à ce thème. Lancé en octobre 2022, le fonds Candriam Equities L Meta Globe était conçu pour investir dans des sociétés actives dans le développement et l’amélioration du métavers. Il pourra désormais embrasser huit sous-thèmes technologiques : intelligence artificielle et données, cybersécurité, logiciels d’automatisation, connectivité avancée, modernisation du cloud, appareils nouvelle génération, évolution du silicium et green tech.

Alors que la stratégie Meta Globe comprenait des allocations à des secteurs tels que la santé, la consommation discrétionnaire et l’industrie, le fonds nouvelle version se concentrera exclusivement sur les entreprises du secteur des technologies de l’information. « Ce recentrage permet une approche plus concentrée tout en saisissant un éventail élargi de tendances technologiques structurelles », explique Candriam.

Pour accompagner cette évolution, le fonds de 356 millions d’euros d’actifs change de nom et devient Candriam Equities L Digitech. Il reste en revanche géré par la même équipe : Johan Van der Biest, responsable mondial des actions mondiales thématiques chez Candriam, et les gérants Felix Demaeght et Nathaniel Wejchert. Il reste aussi classé article 8.

« Nous assistons à une révolution technologique dans de nombreux domaines de l’innovation en matière d’IA. Alors que les entreprises existantes de notre portefeuille sont à la pointe de l’innovation en matière d’IA, nous pensons qu’en élargissant notre univers d’investissement à l’ensemble de l’écosystème de l’IA, nous permettra de saisir des opportunités encore plus intéressantes », a commenté Johan Van der Biest.

Au début des années 2020, de nombreuses sociétés de gestion se sont engouffrés dans le thème du métavers, en lançant des fonds consacrés à ce thème. Mais l’engouement ne fut pas au rendez-vous et plusieurs gestionnaires ont décidé de réorienter leurs fonds, comme Axa Investment Managers ou Franklin Templeton.

Laurence Marchal