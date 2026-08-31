Candriam repositionne son fonds Bonds Total Return en fonds Bonds Global Alpha

(Zonebourse.com) - Candriam, société de gestion multi-spécialiste active, annonce le repositionnement stratégique de son fonds Candriam Bonds Total Return Fund, désormais renommé Candriam Bonds Global Alpha Fund, sous réserve de l'approbation des actionnaires.

Ce repositionnement fait évoluer le fonds vers une stratégie alternative obligataire de type "global macro" plus flexible, combinant des positions directionnelles actives, à l'achat comme à la vente, principalement sur les marchés mondiaux de taux d'intérêt et de crédit souverain, complétées par des stratégies de valeur relative. Intégré à l'offre d'investissements alternatifs de Candriam, le fonds n'aura pas de biais directionnel permanent à l'égard des marchés obligataires traditionnels.

Ce repositionnement offre à l'équipe de gestion une plus grande flexibilité pour saisir les opportunités dans un éventail plus large de configurations de marché.

La stratégie du fonds est conçue pour évoluer dans un environnement où la divergence des politiques monétaires, la dispersion accrue sur les marchés de taux d'intérêt et les distorsions récurrentes de valorisation créent des opportunités aussi bien à l'achat qu'à la vente.

Parallèlement, les investisseurs recherchent des sources de rendement davantage diversifiées et moins dépendantes de l'évolution directionnelle des marchés obligataires traditionnels.

Géré activement, le fonds cherchera à surperformer son indice de référence (l'Euro Short-Term Rate capitalisé), grâce à une approche d'investissement non contrainte et hautement flexible, avec un objectif de volatilité ex ante moyenne inférieur à 5% dans des conditions normales de marché, tout en maintenant une faible corrélation avec l'orientation générale des marchés obligataires traditionnels.

Le fonds Candriam Bonds Global Alpha Fund combinera deux approches d'investissement complémentaires :

- des stratégies directionnelles , consistant à prendre de manière active et opportuniste des positions longues et courtes sur les marchés de taux d'intérêt et du crédit, afin de gérer le bêta obligataire tout en minimisant, dans la durée, la corrélation avec les marchés traditionnels.

- des stratégies de valeur relative , visant à exploiter les opportunités entre des instruments obligataires comparables, tout en limitant l'exposition à l'orientation générale des marchés grâce à des positionnements neutres au marché.

Le fonds investit principalement dans des titres obligataires de qualité Investment Grade émis à l'échelle mondiale par des émetteurs souverains, quasi-souverains et des entreprises. Il recourt largement aux instruments dérivés, notamment aux dérivés de taux d'intérêt, de crédit et de change, afin de mettre en oeuvre les convictions d'investissement, de gérer les risques et d'optimiser l'efficience du portefeuille.

L'équipe de gestion en charge de la stratégie reste inchangée, assurant ainsi une parfaite continuité en matière de gestion du portefeuille, d'expertise d'investissement et de philosophie de gestion.

Jamie Niven, senior fixed income fund manager, continuera d'assurer le rôle de gérant principal du fonds, aux côtés de ses co-gérants actuels : Yohanne Levy (fixed income fund manager), Bob Maes (senior global fund manager - global bonds), et Philippe Dehoux (head of global bonds).

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