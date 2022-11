Candriam renforce son équipe commerciale en Italie

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs belge Candriam a consolidé son équipe de relations clients sur le marché italien avec les arrivées de Regina Galeeva en tant que senior client relationship support manager et Simone Mariani en tant que client relationship manager. Regina Galeeva évoluait précédemment chez Natixis et Simone Mariani chez AcomeA. L'équipe italienne de Candriam, dirigée par Matthieu David, compte désormais 13 salariés. Candriam gère plus de 10 milliards d'euros sur le marché italien.