Candriam : quels impacts pour les différents scénarios des élections américaines ?

(AOF) - Candriam évoquait en octobre 4 scénarios pour les élections américaines. Une victoire républicaine serait "un scénario plus ou moins disruptif par rapport aux anticipations" de Nadège Dufossé, global head of multi-asset du gestionnaire d'actifs. En particulier, le projet d’une restriction plus forte de l’immigration et la menace de droits de douane plus largement imposés (10 % sur toutes les importations, 60 % sur la Chine ont été mentionnés) sont doublement inflationnistes et donc haussiers pour les taux américains et le dollar américain.

"L'implémentation totale du programme républicain serait négative pour la croissance américaine et mondiale, elle placerait la Fed dans une position délicate car faisant face à nouveau à une hausse de l'inflation", résume le gestionnaire d'actifs.

Avec des taux plus hauts et une croissance économique revue à la baisse, ce scénario extrême et relativement peu probable ne semble favorable ni aux actions, ni aux obligations. Il serait néanmoins encore plus pénalisant pour le reste du monde…

Une présidence républicaine et un congrès divisé constitueraient une voie intermédiaire avec une croissance plus ou moins inchangée par rapport au scénario actuel de Candriam, mais des taux longs plus élevés et une politique monétaire moins accommodante sous la pression d'une inflation ravivée.

Ce scénario serait probablement plus positif pour les actions américaines que pour le reste du monde, soutenu par la prolongation des baisses d'impôts. "Une victoire républicaine doperait instantanément les anticipations d'inflation, un moyen de se positionner est de conserver une relative prudence sur la duration américaine après la forte baisse déjà enregistrée sur les taux long américains cet été, et d'acheter des obligations américaines liées à l'inflation" détaille le gestionnaire d'actifs. Ce dernier reverrait sa surexposition aux actifs émergents et ses positions sur l'Europe.

Une victoire démocrate

Le scénario d'une victoire de Kamala Harris avec un congrès divisé est assez proche du scénario central actuel de Nadège Dufossé : décélération attendue de la croissance économique et de l'inflation, poursuite de l'assouplissement monétaire prévu de la Fed. Ce scénario de " soft landing " est plus équilibré entre Etats-Unis et reste du monde et il est jugé modérément constructif pour l'ensemble des actifs risqués, et dépendant de la résilience de l'activité économique.

Pour Candriam, une victoire complète démocrate présente un risque fiscal pour les entreprises américaines et serait prise négativement par le marché américain, en particulier pour les entreprises domestiques. Les petites et moyennes capitalisation seraient plus fortement impactées.

Reste un dernier scénario : celui d'une victoire démocrate serrée sans majorité au congrès, contestée par Donald Trump et ses partisans. "Ce risque d'instabilité politique et sociale même temporaire serait le plus négatif pour les marchés financiers avec une forte hausse de la volatilité", prévient le gestionnaire d'actifs. Pour ce dernier, des protections optionnelles seraient dans ce cas de figure le moyen le plus adapté pour s'en protéger en attendant de retrouver stabilité et gouvernement !