Candriam : "nous surpondérons légèrement les actions mondiales en ce début d’année"

(AOF) - "Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche permettra de mieux évaluer le poids des mesures qu'il prévoit de mettre en œuvre. Il ne fait aucun doute que ses discours et ses décisions politiques vont remodeler et ébranler l'économie et les marchés financiers. Ces derniers demeurent résilients en ce début d'année 2025, soutenus par une croissance mondiale ferme, des politiques monétaires accommodantes et une forte progression des bénéfices dans le secteur de la technologie", souligne Nadège Dufossé, CFA, global head of multi-asset chez Candriam.

"Dans ce contexte, nous surpondérons légèrement les actions mondiales en ce début d'année, en privilégiant les États-Unis, dont les fondamentaux sont favorables. Sur les marchés obligataires, nous conservons notre préférence pour la duration en Europe 'core' (Allemagne), car nous anticipons une faible croissance pour 2025, ce qui incitera la BCE à continuer d'abaisser ses taux", poursuit-elle.

En revanche, Candriam a une opinion négative sur la duration aux États-Unis, où les rendements pourraient augmenter, et les politiques mises en place par la nouvelle administration seront déterminantes. Le gérant conserve une position longue sur le dollar et le yen.

Selon les estimations, la croissance économique restera solide aux États-Unis en 2025, alors qu'elle sera faible mais stable en zone euro. "Nous anticipons une croissance du PIB américain de 2,6 %, stimulée par une forte dynamique du marché du travail, une consommation robuste et une augmentation des investissements dans les secteurs technologiques. Soutenues par la hausse des revenus disponibles et un taux de chômage relativement faible, les dépenses de consommation restent un élément essentiel", explique Nadège Dufossé.

"Au niveau mondial, l'activité économique bénéficie en ce début d'année de la résistance des services et du rétablissement des chaînes logistiques. Nous surveillerons ces dernières dans les mois à venir, car elles pourraient nous donner une première alerte sur l'impact des nouveaux droits de douane sur les prix", signale t-elle aussi.