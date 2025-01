Candriam : "nous restons surpondérés sur les actions américaines"

(AOF) - "Notre allocation d'actifs début 2025 repose sur l'hypothèse d'un atterrissage en douceur de la croissance mondiale. Les principales banques centrales sont entrées dans un nouveau cycle d'assouplissement monétaire, et feront ce qui est nécessaire pour soutenir l'activité", explique Nadège Dufossé, CFA, global head of multi-asset chez Candriam.

De son côté, la Chine empile les mesures et a envoyé un signal fort : les autorités veulent se rapprocher de leur objectif de croissance de 5%. Le plus gros risque par rapport à ce scénario est l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier car on ignore encore, parmi ses nombreuses promesses de campagne – droits de douane, immigration, baisses d'impôts et déréglementation -, lesquelles seront effectivement tenues.

Une version "dure" en matière de politique migratoire et de droits de douane (scénario "hard Trump") pourrait faire dérailler ces perspectives favorables et impliquerait une croissance mondiale plus faible et une inflation plus forte.

A l'inverse, une version plus modérée de sa politique ne remettrait pas fortement en cause les prévisions globales de croissance et d'inflation de Candriam.

"Dans ce contexte, notre allocation reste positive sur les actions par rapport aux obligations. Nous restons surpondérés sur les actions américaines. Même si la performance et la valorisation du marché américain intègrent déjà un certain optimisme suite à la victoire de Donald Trump, la trajectoire de croissance de l'économie et des bénéfices des entreprises américaines est bien plus forte et résiliente que celle des autres pays développés", souligne Nadège Dufossé.

"Nous adoptons toutefois un biais plus favorable aux petites et moyennes sociétés, aux valeurs cycliques comme les industrielles, et aux financières, qui devraient bénéficier en priorité de la politique de Donald Trump jugée 'reflationniste' et favorable au marché domestique", précise t-elle ensuite.

Candriam reste neutre sur la technologie, dont les valorisations laissent peu de place à de nouvelles surprises positives malgré une forte dynamique bénéficiaire. Dans ce secteur, le gestionnaire d'actifs mondial multi-spécialiste a une préférence pour les "software et services" par rapport aux semi-conducteurs.