Candriam nomme Nicolas Jullien responsable de la gestion obligataire

Candriam nomme Nicolas Jullien, l’actuel responsable du high yield et de l’arbitrage de crédit, responsable mondial de la gestion obligataire à compter du 1?? janvier 2025. Il succèdera à Philippe Noyard, qui partira à la retraite au cours du premier trimestre 2025, après 35 ans de carrière au sein de la société de gestion.

Depuis qu’il a rejoint Candriam en 2007, Nicolas Jullien collabore avec Philippe et Nicolas Forest, directeur des investissements et ancien directeur de la gestion obligataire. Sous sa direction, la plateforme High Yield de Candriam a « connu une forte croissance », gérant aujourd’hui plus de 8 milliards d’euros d’actifs, selon la société de gestion.

Dans ses nouvelles fonctions, Nicolas Jullien pilotera la plateforme obligataire qui compte 32 milliards d’euros d’actifs sous gestion et 41 professionnels de l’investissement couvrant notamment les obligations mondiales, le marché monétaire, l’investment grade , le high yield, la dette des marchés émergents et les obligations convertibles. Il continuera également à diriger l’équipe high yield et credit arbitrage .

Laurence Marchal