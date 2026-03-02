Candriam muscle son équipe commerciale en Italie

Candriam vient de recruter Alessandro Franco en tant que client relationship manager.

L’intéressé vient d’Anima SGR où il a passé huit ans dans les relations avec les réseaux de distribution et les banques partenaires. Chez Candriam, il sera rattaché à Andrea Remartini, responsable des relations de distribution en Italie, et sera chargé des activités de formation et de promotion auprès des réseaux partenaires, avec pour objectif de consolider davantage la croissance de l’activité sur le marché italien.

Avec cette nouvelle recrue, l'équipe dirigée par Matthieu David, branch general manager – Italy, compte désormais 14 professionnels, confirmant ainsi l’importance stratégique de l’Italie dans les plans de développement de la société. Candriam renforce ainsi sa présence dans le segment de la distribution, particulièrement important pour la société. À ce jour, Candriam collabore avec 20 partenaires et plateformes de distribution.