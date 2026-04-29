Candriam lance un fonds obligataire à échéance 2036

Candriam annonce le lancement du fonds Candriam Bonds Euro Corporate 2036, une stratégie à échéance cible investie en obligations d’entreprises investment grade (meilleure catégorie de notation) libellées en euros.

« Cette stratégie s’inscrit dans l’évolution du fonds existant Candriam Bonds Euro Long Term, qui a été repositionné afin de refléter cette nouvelle approche », explique Candriam dans un communiqué. La gamme fixed income du groupe représente quelque 61 milliards d’euros d’actifs sous gestion et compte plus de quarante profesionnels.

Le lancement intervient dans une fenêtre que Candriam juge propice. Les rendements offerts par le crédit corporate à longue maturité ont retrouvé des niveaux jugés attractifs après plusieurs années de compression, tandis que la qualité de crédit des émetteurs de la catégorie investment grade demeure globalement préservée.

Le fonds adopte précisément cette logique de « buy and monitor » : les titres sont sélectionnés en cohérence avec un horizon d'échéance fixé à 2036 et détenus dans la durée, sans recherche systématique d’alpha tactique par rotation.

L’approche vise à offrir aux investisseurs une lisibilité accrue sur leur horizon de placement tout en bénéficiant du portage («carry») offert par les conditions actuelles. La gestion reste néanmoins active, avec un suivi continu des émetteurs et une analyse ESG intégrée au processus de sélection, conformément à la classification Article 8 du règlement SFDR.

La stratégie est pilotée par Yohanne Levy, gérant de portefeuille principal, et Philippe Dehoux, responsable des obligations globales, en qualité de co-gérant.

Candriam, qui gère au total plus de 163 milliards d’euros d’actifs, se positionne ainsi sur un segment en regain d’intérêt, que le contexte de taux des deux dernières années a sensiblement ravivée.

Vincent Barret