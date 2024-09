Candriam lance un fonds market neutral ESG

Candriam vient de lancer le Candriam Equities L ESG Market Neutral Fund, un fonds alternatif utilisant des critères d’environnement, de social et de gouvernance (ESG). Cette stratégie, gérée de manière active, cherche à combiner une analyse financière et ESG avec un cadre d’investissement market neutral .

La philosophie d’investissement du fonds repose sur la conviction que « les entreprises financièrement saines et qui ont adopté des normes ESG robustes sont mieux placées pour créer de la valeur à long terme, tandis que les entreprises aux fondamentaux financiers faibles et qui négligent les principes ESG sont davantage susceptibles de perdre de la valeur », explique Candriam dans un communiqué.

Après avoir identifié les actions les plus liquides des marchés développés à l’échelle mondiale, l’équipe ESG de Candriam évalue, à partir de sa grille propriétaire, les caractéristiques ESG de chaque entreprise. L'équipe Quantitative Equity utilise ensuite un cadre « exclusif » pour évaluer et noter l’attractivité financière de chaque entreprise, en évaluant la valeur, la qualité, la croissance, le sentiment du marché et la volatilité.

Le portefeuille utilise une stratégie de positions longues dans les entreprises que Candriam reconnaît comme des leaders en matière de durabilité, des entreprises avec des finances solides et de bons résultats ESG, et des positions courtes dans les entreprises identifiées comme moins durables, des entreprises avec des fondamentaux financiers et des critères ESG faibles.

Le fonds est géré par Bart Goosens, Global Head of Quantitative Equity and Deputy Global Head of Alternative Investments, ainsi que par Dave Benichou, Deputy Head of Quantitative Equity. L'équipe de gestion de portefeuille travaille main dans la main avec l'équipe d’investissement et de recherche ESG de Candriam, dirigée par Wim Van Hyfte, Global Head of ESG Investments & Research.

Le fonds peut être distribué en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas au Royaume-Uni et en Suisse.

Laurence Marchal