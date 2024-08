Candriam lance un fonds ESG neutre au marché

(AOF) - Candriam, gestionnaire multi-actifs mondial avec plus de 145 milliards d'euros d'actifs sous gestion, annonce ce jeudi le lancement du Candriam Equities L ESG Market Neutral Fund. Cette stratégie innovante, gérée de manière active, cherche à combiner une solide analyse financière et ESG avec un cadre d’investissement market neutral, dans le but d'offrir aux investisseurs des rendements diversifiés, décorrélés des variations du marché et durables.

Le fonds a été conçu pour les investisseurs à la recherche d'une approche d'investissement quantitative diversifiée intégrant des critères ESG.

La philosophie d'investissement du Fonds repose sur la conviction que les entreprises financièrement saines et qui ont adopté des normes ESG robustes sont mieux placées pour créer de la valeur à long terme, tandis que les entreprises aux fondamentaux financiers faibles et qui négligent les principes ESG sont davantage susceptibles de perdre de la valeur.

Le fonds peut être distribué en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas au Royaume-Uni et en Suisse.

"En nous appuyant sur notre longue tradition d'innovation, nous renforçons notre offre d'investissements alternatifs. L'addition de deux savoir-faire historiques de Candriam – en matière d'ESG et gestion actions quantitatives – nous permet d'offrir à nos clients l'accès à une solution unique qui cherche à offrir un profil risque-rendement attractif, tout en soutenant des changements sociaux et environnementaux significatifs. Nous sommes convaincus que l'appétit pour les stratégies alternatives et les solutions alignées sur l'ESG va continuer à croître, et ce lancement représente la prochaine étape de nos efforts pour intégrer davantage l'ESG dans nos solutions alternatives ", a déclaré Steeve Brument, Global Head of Alternative Investments chez Candriam.