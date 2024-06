Candriam lance un fonds durable sur les marchés émergents hors Chine

Candriam lance un fonds durable sur les actions des marchés émergents excluant la Chine, le Candriam Sustainable Equity Emerging Markets ex-China.

Géré activement, le fonds offre une exposition aux thèmes de la durabilité à long terme dans les marchés émergents actions, hors Chine : la technologie et l’innovation, les modes de vie sains, le changement climatique, l’efficacité des ressources et la gestion des déchets, ainsi que les changements démographiques. Il est classé article 9.

L'équipe ESG de Candriam détermine l’univers d’investissement durable du fonds par le biais d’analyses et d'évaluations approfondies. Le fonds investit ensuite dans des entreprises de cet univers, en ciblant spécifiquement les secteurs qui sont positionnés pour bénéficier des tendances à long terme en matière de durabilité. Au total, sur un univers de 1.000 entreprises, les gérants en sélectionneront entre 60 et 80.

Au lancement, les secteurs et thèmes privilégiés sont la chaîne de valeur des semi-conducteurs à Taïwan et en Corée, la diversification des chaînes d’approvisionnement en Inde et en Amérique Latine, les infrastructures indiennes et les financières coréennes.

Le fonds est géré par Vivek Dhawan, secondé par Paulo Salazar, responsable de la gestion actions marchés émergents de Candriam, et Galina Besedina, gérante senior.

Candriam gère plus de 4,3 milliards d’euros d’actifs dans des actions émergentes (au 31 décembre 2023) sur un encours total de 145 milliards d’euros. Composée de huit professionnels expérimentés, l'équipe Emerging Markets Equity collabore étroitement avec les 25 professionnels ESG de la société pour soutenir les décisions d’investissement durables et thématiques.

Le fonds est distribué au Luxembourg, en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Laurence Marchal