Candriam collecte 6 milliards d’euros en 2025

Candriam a enregistré une collecte nette de 6 milliards d’euros en 2025, après 1,7 milliard en 2024. Il s’agit de « l’une de ses meilleures années commerciales », affirme la société de gestion.

Les stratégies obligataires ont représenté le principal moteur des souscriptions, avec environ 4,8 milliards d’euros de ventes nettes. « Nous avons constaté une demande particulièrement élevée pour les stratégies de crédit, notamment le global high yield et les solutions de crédit flexibles. Nous avons également observé un intérêt continu pour les stratégies à taux variable (floating rate) et à duration courte, ainsi que pour les stratégies obligataires cœur de marché en euro, tant souveraines que d’entreprises », a détaillé une porte-parole de la société de gestion, interrogée par L’Agefi.

Parallèlement, « la demande est restée soutenue pour les solutions absolute return et multi-actifs », indique Candriam. Les mandats institutionnels et les partenariats de distribution contribuent également « de manière significative » à la croissance.

Hausse des encours

En termes géographiques, la dynamique commerciale a été la plus forte en Belgique, en Europe du Sud (Espagne et Italie), aux Pays-Bas et au Moyen-Orient. La France, de son côté, « a connu une belle année », assure la société de gestion, sans préciser les chiffres. Elle y a obtenu notamment plusieurs mandats en gestion obligataire.

Effet de marché inclus, les encours de Candriam ont progressé de 8 milliards d’euros sur l’année pour atteindre 163 milliards. Les actifs liés à la durabilité poursuivent leur progression, atteignant 122 milliards d’euros, soit environ 75?% des encours totaux, contre 116 milliards d’euros en 2024.

L’année 2025 a aussi été marquée par plusieurs partenariats stratégiques et la poursuite du développement à l’international. Ainsi, Belfius a pris une participation minoritaire dans Candriam. Parallèlement, aux côtés de sa maison-mère New York Life Investment Management, le gestionnaire a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire dans Andera Partners. Enfin, un bureau à Stockholm a été ouvert.

Côté produits, une stratégie dédiée à l’autonomie européenne a vu le jour l’an dernier. Elle a déjà attiré environ 250 millions d’euros de souscriptions. Un Eltif dédié aux opportunités de crédit privé dans le lower mid-market européen a aussi été lancé, en partenariat avec Kartesia.

Laurence Marchal