Candriam accélère la distribution de ses fonds luxembourgeois

(Zonebourse.com) - Candriam annonce le déploiement et la tokenisation d'une sélection de fonds de droit luxembourgeois via IZNES, première place de marché européenne permettant la souscription et la tenue de registre de parts de fonds sur blockchain. Cette initiative marque la volonté de faciliter l'accès des investisseurs aux solutions d'investissement de Candriam tout en optimisant l'efficacité de sa chaîne de distribution.

Grâce à l'infrastructure développée par IZNES, les investisseurs bénéficient désormais d'un accès simplifié, direct et digitalisé à une large sélection de fonds luxembourgeois Candriam, couvrant notamment les gammes suivantes :

- Candriam Absolute Return

- Candriam Bonds

- Candriam Equities L

- Candriam L Multi-Asset Income

- Candriam Money Market

- Candriam Sustainable

Cette évolution répond à une demande croissante des clients pour des solutions de souscription plus fluides, transparentes et digitalisées.

En s'appuyant sur l'infrastructure d'IZNES, Candriam vise à :

- simplifier l'accès à ses fonds luxembourgeois, en facilitant les souscriptions et rachats,

- améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour les clients liés aux processus traditionnels,

- renforcer ses capacités de distribution, notamment en France, en s'appuyant sur un canal innovant et en forte adoption

- répondre à une demande client déjà établie pour l'utilisation d'IZNES

IZNES offre un environnement unique permettant aux investisseurs de souscrire directement à des fonds européens via une infrastructure digitalisée, qui utilise la tokénisation pour refléter les avoirs et les transactions des investisseurs et qui raccourcit les délais de traitement, porte la transparence du passif et améliore l'expérience globale d'investissement.

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