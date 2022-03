Candriam a collecté 7,4Md€ en 2021

(NEWSManagers.com) - Candriam poursuit sur sa lancée. Le groupe doit annoncer ce matin une collecte nette de 7,4 milliards d’euros environ sur la totalité de l'exercice 2021 pour atteindre 158 milliards d'encours gérés à fin décembre dernier. Un nouveau montant record pour la filiale européenne de l'assureur américain New York Life. Les actions ont été la catégorie d’actifs la plus prisée l'an dernier, représentant près de 50% de la collecte sur l’année (3,9 milliards d’euros). Les obligations, notamment les obligations mondiales à haut rendement, ont attiré 26% (2 milliards d’euros) tandis que la performance absolue et l’allocation d’actifs ont représenté 30% (2,2 milliards d’euros) de la collecte totale.

Le groupe se dit "porté" par la demande accrue des investisseurs pour ses stratégies thématiques et ESG. Les premières, qui constituent "un axe de croissance important" ont collecté quelque 2,1 milliards d’euros de flux nets tandis que les actifs sous gestion des produits et solutions ESG représentent désormais 67% de l’encours total de Candriam, dépassant le seuil historique de 100 milliards d’euros pour la première fois dans l’histoire de la société. Ils atteignent 105 milliards d’euros au 31 décembre 2021.

En matière d'ESG, Candriam a ainsi participé à 2.060 assemblées générales sur les sociétés détenues en portefeuille, votant 26.605 résolutions. Le groupe s’est opposé à environ 25% des résolutions présentées par les directions générales, "tout particulièrement sur les « Say on Climate », les éléments de ces feuilles de route dédiées à la transition climatique étant jugés insuffisants pour permettre un vote éclairé", explique-t-elle.

Le groupe a profité de l'occasion pour faire un point sur son exposition à la Russie dans le cadre de la guerre déclarée avec l'Ukraine. Il indique avoir exclu la dette souveraine russe de son univers d’investissement durable "depuis de nombreuses années, compte tenu des violations répétées du droit international et de la suppression des droits de l’homme et des libertés civiles dans ce pays". Concernant l’ensemble de ses stratégies, Candriam assure avoir anticipé la montée des risques géopolitiques liés à l’Ukraine et à la Russie début 2022 et a réduit son exposition en conséquence, stoppant tous les investissements russes sur l’ensemble de sa plateforme d’investissement depuis le 25 janvier 2022.

L’exposition de Candriam à la Russie est aujourd’hui d'environ 0,002 % de l’encours total. "Cette exposition continuera d’être réduite au fil du temps, jusqu’au désinvestissement total", précise la société.