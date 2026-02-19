Candel Therapeutics chute après avoir annoncé une offre d'actions de 100 millions de dollars et un accord de redevances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de Candel Therapeutics CADL.O ont baissé de 6,6 % à 5,56 $ après la mise sur le marché, alors que la société recherche des capitaux et annonce un accord de redevances ** La société basée à Needham, Massachusetts, lance une offre d'actions de 100 millions de dollars sur le site

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour achever la préparation au lancement, ainsi que les activités commerciales pour le CAN-2409, ou aglatimagène, pour traiter le cancer de la prostate, et les coûts de développement continus liés à l'essai de phase 3 de l'aglatimagène dans le cancer du poumon non à petites cellules, entre autres objectifs ** CADL annonce également un accord de financement de redevances de 100 millions de dollars avec des fonds gérés par RTW Investments, sous réserve de l'approbation de l'aglatimagène par la FDA américaine

** Citigroup, Cantor et Stifel sont les co-responsables de l'offre d'actions

** Avec environ 54,9 millions d'actions en circulation, CADL a une capitalisation boursière d'environ 325 millions de dollars

** L'action a terminé jeudi en hausse de 1,7 % à 5,95 $, en hausse de 35 % au cours des trois derniers mois

** La note moyenne de 8 analystes est "acheter"; PT médian 19,50 $, selon les données de LSEG