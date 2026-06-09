Cancer: GSK annonce le rachat de l'américain Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a annoncé mardi un accord pour acquérir la société biopharmaceutique américaine Nuvalent, spécialisée dans le développement de thérapies contre le cancer, "pour un montant de 10,6 milliards de dollars" (9,18 milliards d'euros).

Nuvalent, basée à Boston et cotée sur le Nasdaq, est spécialisée dans le développement de thérapies oncologiques de précision.

L'opération permettra notamment à GSK d'acquérir trois produits en cours de développement contre le cancer du poumon et jugés prometteurs, souligne le laboratoire dans un communiqué.

Deux d'entre eux, baptisés zidesamtinib et neladalkib, pourraient "être lancés cette année s'ils sont approuvés par la FDA", l'Agence américaine du médicament, ce qui permettrait d'offrir "de nouvelles options thérapeutiques majeures aux patients souffrant" de deux formes spécifiques de cancer du poumon, a salué Luke Miels, directeur général de GSK.

GSK avait annoncé en avril un bénéfice net en hausse de 7% à 1,73 milliard de livres (2 milliards d'euros) au premier trimestre, porté par ses médicaments spécialisés, en particulier contre le cancer et les maladies respiratoires.

Le groupe a vu pour la période son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 2%, à 7,63 milliards de livres (8,83 milliards d'euros).

L'oncologie a affiché une progression bien plus rapide (+23%), tirée notamment par le Jemperli, son médicament contre le cancer de l'endomètre.

L'opération, qui pourrait être conclue d'ici la fin de l'année, est "conforme à notre approche consistant à acquérir des actifs dotés de cibles cliniquement éprouvées et capables de combler de manière significative une lacune" sur le marché, que ce soit en matière d’efficacité ou de tolérabilité, a ajouté le patron du groupe.

L'offre de GSK, à 124 dollars par action de Nuvalent, représente une prime de 40% par rapport au dernier cours de clôture. Il s'agit de "sa plus grosse acquisition depuis plus de dix ans", selon Kathleen Brooks, analyste chez XTB.

Après les menaces de droits de douane de Donald Trump l'an dernier pour pousser les laboratoires pharmaceutiques à investir aux États-Unis et baisser les prix dans le pays, GSK avait conclu avec l'administration un accord pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance et échapper à ces droits pendant trois ans.

GSK avait en outre annoncé en septembre investir 30 milliards de dollars (26 milliards d'euros) sur cinq ans aux Etats-Unis, lors d'une visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.