Canary Capital dépose une demande d'inscription à la cote d'un ETF de pièces de monnaie à l'effigie de Trump

Le gestionnaire d'actifs numériques Canary Capital a déposé mardi une demande d'inscription à la cote d'un fonds négocié en bourse qui suivra le cours de la mème pièce de monnaie du président américain Donald Trump, appelée $TRUMP.
Cette démarche pourrait aider la société à tirer profit d'un jeton qui a gagné en popularité et à monétiser le battage politique par le biais d'un véhicule d'investissement réglementé.
Canary n'a pas divulgué les frais qu'il prévoit d'appliquer à l'ETF, ni la bourse sur laquelle il sera coté.
