Canary Capital dépose une demande d'inscription à la cote d'un ETF de pièces de monnaie à l'effigie de Trump
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2)

Le gestionnaire d'actifs numériques Canary Capital a déposé mardi une demande d'inscription à la cote d'un fonds négocié en bourse qui suivra le cours de la mème pièce de monnaie du président américain Donald Trump, appelée $TRUMP.

Cette démarche pourrait aider la société à tirer profit d'un jeton qui a gagné en popularité et à monétiser le battage politique par le biais d'un véhicule d'investissement réglementé.

Canary n'a pas divulgué les frais qu'il prévoit d'appliquer à l'ETF, ni la bourse sur laquelle il sera coté.

