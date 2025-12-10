Canal + : Vincent Girerd prend la direction du pôle Jeunesse en France

(AOF) - Vincent Girerd prend la direction du pôle Jeunesse de Canal+ France, en complément de ses fonctions actuelles de directeur des chaînes Cinéma. Il reportera à Jean-Marc Juramie, directeur Général Adjoint de Canal+ France en charge des programmes et des antennes. Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera l’ensemble de l’offre jeunesse du groupe : l’édition des chaînes CANAL+ Kids, Télétoon+ et Piwi+, les achats et pré-achats, l’offre à la demande et la définition des lignes éditoriales.
