Canal + : Thomas Follin nommé directeur de la diversification Afrique

(AOF) - A la suite de la prise de contrôle effective de MultiChoice, la direction de Canal + Afrique renforce son organisation à compter du 1er novembre 2025. Thomas Follin est nommé directeur de la diversification Afrique de Canal +. Jusqu'ici directeur de la transformation, Data & IA de Canal +, il supervisera la stratégie globale de diversification de Canal + sur le continent africain. Il reportera à David Mignot, directeur général de Canal + Afrique.

Thomas Follin débute sa carrière en 2002 au sein du groupe M6 en tant que chargé de mission stratégique avant de rejoindre en 2008 les équipes digitales de M6 en tant que directeur nouveaux médias chaînes.

En 2016, il est nommé directeur général adjoint du groupe M6, chargé de 6play et de la distribution des chaînes et services audiovisuels, et intègre le comité exécutif.

De septembre 2019 à mars 2023, il occupe le poste de directeur général de Salto.

