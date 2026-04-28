Canal+ sera coté en Bourse en Afrique du Sud le 3 juin

Logo de la chaîne de télévision française Canal+ près de Paris

Le ‌groupe de télévision payante Canal+ a annoncé ​mardi qu'il allait s'introduire en Bourse en Afrique du Sud le 3 juin à la suite ​de l'acquisition du groupe sud-africain MultiChoice l'année dernière.

Canal+, dont ​la cotation principale se ⁠trouve à Londres, deviendra la première entreprise ‌française à rejoindre la Bourse de Johannesburg.

Le groupe a dit mardi avoir pris ​un "bon départ" ‌en 2026, avec un chiffre d'affaires ⁠globalement stable, et a réitéré ses prévisions pour l'année.

L'action Canal+, qui avait chuté de ⁠17% en une ‌séance le mois dernier après avoir ⁠averti sur les résultats de MultiChoice, ‌gagne 4% en début de séance ⁠à Londres.

Le directeur général Maxime Saada a ⁠déclaré que ‌les premières étapes du redressement de MultiChoice avaient ​été lancées, notamment ‌le renforcement de son activité commerciale et le recrutement de ​nouvelles équipes de vente.

Le chiffre d'affaires total du groupe a reculé de ⁠0,4% au premier trimestre sur une base retraité pour tenir compte de la contribution de MultiChoice, a indiqué la société.

(Rédigé par Paul Sandle ; Mara Vilcu pour la version francaise, édité ​par Blandine Hénault)