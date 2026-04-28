Canal+ sera coté en Bourse en Afrique du Sud le 3 juin

Le groupe de télévision payante Canal+ CAN.L a annoncé mardi qu'il allait s'introduire en Bourse en Afrique du Sud le 3 juin à la suite de l'acquisition du groupe sud-africain MultiChoice l'année dernière.

Canal+, dont la cotation principale se trouve à Londres, deviendra la première entreprise française à rejoindre la Bourse de Johannesburg.

Le groupe a dit mardi avoir pris un "bon départ" en 2026, avec un chiffre d'affaires globalement stable, et a réitéré ses prévisions pour l'année.

L'action Canal+, qui avait chuté de 17% en une séance le mois dernier après avoir averti sur les résultats de MultiChoice, gagne 4% en début de séance à Londres.

Le directeur général Maxime Saada a déclaré que les premières étapes du redressement de MultiChoice avaient été lancées, notamment le renforcement de son activité commerciale et le recrutement de nouvelles équipes de vente.

Le chiffre d'affaires total du groupe a reculé de 0,4% au premier trimestre sur une base retraité pour tenir compte de la contribution de MultiChoice, a indiqué la société.

(Rédigé par Paul Sandle ; Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Blandine Hénault)