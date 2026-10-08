Canal se lance dans le sport gratuit avec sa nouvelle plateforme SPORT

Canal ( 5,46% à Paris) élargit son offre sportive avec le lancement, le 9 octobre en France métropolitaine, de Sport , une plateforme digitale gratuite accessible directement depuis son application, aussi bien aux abonnés qu'aux non-abonnés. Avec ce nouveau service, le groupe entend s'imposer sur le marché des contenus sportifs gratuits et toucher un public plus large.

Pensée avant tout pour les usages mobiles, Sport donnera accès à des contenus issus de neuf grandes compétitions dont Canal détient les droits de diffusion, parmi lesquelles la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Premier League, la Formule 1, le MotoGP ou encore le TOP 14. La plateforme proposera quotidiennement des images exclusives, des résumés de rencontres, des vidéos courtes au format vertical, une sélection de matchs accessibles gratuitement ainsi que les émissions sportives emblématiques de la chaîne.

Pour enrichir l'expérience des utilisateurs, Canal mise également sur plusieurs fonctionnalités, dont le "Multi-Live", permettant de suivre simultanément plusieurs rencontres en direct, et un mode "anti-spoil" destiné à préserver le suspense des résultats.

Avec Sport , le groupe cherche ainsi à valoriser son portefeuille de droits sportifs tout en attirant de nouveaux utilisateurs vers son écosystème de contenus. Le Grand Prix de Singapour de Formule 1, prévu le dimanche 11 octobre, constituera le premier grand rendez-vous de cette nouvelle offre.