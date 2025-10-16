Canal+ s'inscrit en légère hausse après un C.A. neuf mois sans surprise
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 12:06
Le groupe de médias et de divertissement indique avoir généré un chiffre d'affaires de 4.606 millions d'euros sur la période allant de janvier à septembre, soit une croissance organique de 1,2%.
Son chiffre d'affaires ressort cependant en baisse de 2,4% en tenant compte de l'arrêt de certains contrats et activités, de la résiliation du partenariat avec Disney, de la fin de la sous-licence de la Ligue des Champions et de l'arrêt de la chaîne C8.
En tenant compte de l'intégration de MultiChoice à partir du 20 septembre, une opération qui doit lui permettre d'atteindre une taille critique, le chiffre d'affaires total du groupe combiné se trouve augmenté de 78 millions d'euros, à 4.684 millions d'euros.
Dans son communiqué, Canal indique confirmer ses objectifs annuels, prévoyant toujours un Ebitda d'environ 515 millions d'euros, un flux de trésorerie trésorerie opérationnel (CFFO) supérieur à 500 million d'euros et un flux de trésorerie disponible (FCF) de plus de 370 millions d'euros.
Suite à cette publication sans grande surprise, l'action Canal+ progressait d'environ 1,5% jeudi à la Bourse de Londres. Le titre affiche une hausse de plus de 21% depuis son introduction en Bourse de décembre 2024.
