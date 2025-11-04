 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,88
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canal + réorganise son pôle Marque et Communication après le rachat de MultiChoice
information fournie par AOF 04/11/2025 à 12:21

(AOF) - Dans le sillage de la prise de contrôle effective de MultiChoice, la Direction de la Marque et de la Communication de Canal+ annonce la réorganisation de ses activités internationales autour de deux pôles géographiques. Hala Saab est nommée Directrice Communication Afrique. Déjà en charge de la communication du groupe sur le continent africain, elle voit son périmètre élargi aux marchés anglophones et lusophones issus de MultiChoice. Elle pilotera désormais l'ensemble des activités de communication de Canal+ en Afrique

Armelle Masson est nommée Directrice Communication Europe/Asie. A ce titre, elle pilotera la communication du groupe sur les territoires d'Europe (hors France), du Vietnam et du Myanmar. Toutes deux reportent à Emilie Pietrini, Directrice de la Marque et de la Communication.

En France, la Direction de la Marque et de la Communication s'organise autour de deux périmètres complémentaires : Céline Pontygayot supervise la Communication Publicitaire, tandis qu'Olivia Abehassera pilote la Communication Corporate et Programmes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank