Canal + réorganise son pôle Marque et Communication après le rachat de MultiChoice

(AOF) - Dans le sillage de la prise de contrôle effective de MultiChoice, la Direction de la Marque et de la Communication de Canal+ annonce la réorganisation de ses activités internationales autour de deux pôles géographiques. Hala Saab est nommée Directrice Communication Afrique. Déjà en charge de la communication du groupe sur le continent africain, elle voit son périmètre élargi aux marchés anglophones et lusophones issus de MultiChoice. Elle pilotera désormais l'ensemble des activités de communication de Canal+ en Afrique

Armelle Masson est nommée Directrice Communication Europe/Asie. A ce titre, elle pilotera la communication du groupe sur les territoires d'Europe (hors France), du Vietnam et du Myanmar. Toutes deux reportent à Emilie Pietrini, Directrice de la Marque et de la Communication.

En France, la Direction de la Marque et de la Communication s'organise autour de deux périmètres complémentaires : Céline Pontygayot supervise la Communication Publicitaire, tandis qu'Olivia Abehassera pilote la Communication Corporate et Programmes.

AOF - EN SAVOIR PLUS