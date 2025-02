Canal+: renforce son partenariat avec Samsung information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 18:23









(CercleFinance.com) - Canal+ et Samsung Electronics étendent leur partenariat stratégique à plus de 40 territoires dans le monde.



Ce partenariat permet désormais la distribution des applications Canal+ sur plus de 25 millions de Smart TVs Samsung.



Il renforce la collaboration entre les deux groupes en Europe, en Asie et dans les territoires ultramarins français de Canal+, ainsi que prochainement dans plus de 25 territoires africains francophones.



Les applications Canal+ sont désormais disponibles sur les Smart TVs à partir des modèles 2018. Elles seront préinstallées sur l'écran d'accueil des nouveaux téléviseurs Samsung 2024 et 2025.



' Ce partenariat rend plus facile que jamais l'accès à l'ensemble des contenus et offres Canal+ sur les Smart TVs Samsung dans plus de 40 territoires et ouvre la voie à une collaboration élargie entre nos deux groupes ', a déclaré Philippe Schwerer, Directeur Partenariats industriels & New Business chez Canal+.





Valeurs associées CANAL+ 191,28 GBX LSE +0,22%