CANAL poursuit son expansion en Europe centrale

A compter du 22 octobre 2026, Skylink adoptera la marque CANAL en République tchèque et en Slovaquie. Cette évolution s'accompagnera d'un enrichissement de l'offre, qui comprendra désormais sept chaînes CANAL , dont quatre nouvelles : CANAL , CANAL Drama, CANAL Crime et CANAL Classics. Les abonnés auront également accès à plus de 20 000 contenus à la demande via l'application du groupe.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de CANAL visant à renforcer son implantation européenne en regroupant ses offres de télévision et de streaming sous une marque commune.

Le groupe entend également accroître ses investissements dans les productions locales et soutenir les talents tchèques et slovaques, tout en étoffant son catalogue de films, de séries et de compétitions sportives.