Canal+: objectifs 2025 confirmés, la trésorerie s'améliore

(CercleFinance.com) - Canal+ a confirmé vendredi ses objectifs pour 2025 à l'occasion de l'assemblée générale de ses actionnaires, ce qui permettait à son titre de gagner du terrain dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.



Le groupe de médias et de divertissement indique maintenir sa prévision d'une croissance organique de son chiffre d'affaires, tout en rappelant que celle-ci sera plus que compensée par l'arrêt de C8 et de certains contrats, comme précédemment annoncé.



Canal a par ailleurs réaffirmé qu'il projetait un résultat opérationnel (Ebitda) de 515 millions d'euros pour 2025, en ligne avec les prévisions.



Dans un communiqué, la société indique en outre prévoir une amélioration ponctuelle et significative de sa trésorerie en 2025, mais aussi des améliorations structurelles pour les années à venir.



Son flux de trésorerie opérationnels (FTO) devrait ainsi être supérieur à 500 millions d'euros cette année, avant une montée en puissance progressive des effets positifs liés à différentes initiatives à partir de 2026.



Dans le cadre de ses efforts sur la rentabilité et sur la génération de trésorerie, le groupe explique avoir initié une revue approfondie de l'ensemble de ses processus afin d'optimiser durablement son efficacité.



L'entreprise dit également s'être attachée à renforcer son bilan financier en amont du projet d'acquisition du sud-africain MultiChoice.



Concernant sa politique de distribution, Canal+ déclare qu'il entend offrir des rendements à ses actionnaires au travers d'une politique de dividendes progressive, tout en envisageant des opérations de rachat d'actions 'le cas échéant'.



Suite à toutes ces annonces, l'action Canal+ cotée à Londres grimpait de presque 6% vendredi matin, revenant ainsi à des plus hauts depuis son introduction en Bourse bouclée en décembre dernier.





