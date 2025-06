CANAL+: nomme Dorota Eberhardt à la tête de Kino Świat information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - CANAL+ annonce que Dorota Eberhardt prendra la direction générale de Kino Świat, sa filiale polonaise spécialisée dans la distribution cinématographique, d'ici fin 2025.



Elle reportera à Alex Hamilton, Chief International Officer de STUDIOCANAL.



Sa mission consistera à renforcer la distribution de productions locales de qualité, à fort potentiel international, tout en s'appuyant sur l'héritage de Kino Świat et l'expertise de ses équipes.



Selon Edyta Sadowska, directrice générale de CANAL+ Pologne, cette nomination constitue une étape stratégique face à la croissance de la demande pour des récits locaux.







