Canal+: le titre chute pour ses premiers pas à Londres information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le titre Canal+ chute lourdement lundi en fin de matinée, le groupe d'audiovisuel français ne parvenant pas à susciter l'intérêt des investisseurs pour ses premiers débuts en Bourse de Londres.



L'action cède ainsi près de 15% autour de 10h30 (heure locale) pour se traiter actuellement à 247 pence, après avoir ouvert à 290 pence.



Les premières cotations en Bourse des filiales de Vivendi, à savoir Canal+, Havas et Louis Hachette Group, recevaient un accueil contrasté lundi à l'occasion de la scission du groupe de médias et de divertissement.



Sur Euronext Amsterdam, l'action Havas grimpait de plus de 7% pour ses premières cotations, tandis que Louis Hachette s'envolait de 25% à la Bourse de Paris.



Pour mémoire, chaque actionnaire de Vivendi a reçu, pour chaque action détenue, une action Canal+, une action Havas et une action Louis Hachette Group, tout en conservant son action Vivendi.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.