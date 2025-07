Canal+: l'Afrique du Sud autorise le rachat de MultiChoice information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:40









(Zonebourse.com) - Canal+ a annoncé mercredi que l'autorité antitrust sud-africaine avait approuvé sous conditions l'acquisition de MultiChoice, ouvrant ainsi la voie à une finalisation de cette opération estimée à quelque 2,7 milliards d'euros au cours des mois qui viennent.



Dans un communiqué, le groupe de médias et de divertissement français rappelle que la transaction était conditionnée, depuis février dernier, à un ensemble d'engagements à visée sociale et économique, à commencer par la garantie d'un maintien du soutien apporté aux entreprises dirigées par des personnes historiquement désavantagées (HDP), c'est-à-dire aux individus ayant été affectés par l'apartheid.



L'objectif est de promouvoir leur participation active au sein du secteur audiovisuel national, indique Canal.



Ces concessions prévoient par ailleurs l'inclusion de petites et moyennes entreprises (PME) sud-africaines dans la chaîne de valeur et la poursuite du financement accordé aux créateurs de contenus locaux.



Canal+, qui avait déjà obtenu dans le dossier un avis favorable de la part de la Commission de la concurrence au mois de mai dernier, souligne que la finalisation de son offre publique d'achat sur MultiChoice suit son cours à la Bourse de Johannesburg, dans les délais qui avaient été communiqués en avril.



Pour mémoire, la date limite ('long-stop date') prévue pour conclure la transaction a été fixée au 8 octobre 2025.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Canal+ progressait de 0,1% mercredi matin à la suite de ces annonces, portant à 11% ses gains depuis le début de l'année.





