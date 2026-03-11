Canal+ fait appel à Google et OpenAI pour la production de vidéos et la recommandation de contenu basées sur l'IA

(Mises à jour avec le contrat OpenAI, les commentaires du directeur général, les réécritures tout au long du document) par Leo Marchandon

11 mars - Le groupe de médias français Canal+ CAN.L a dévoilé mercredi des accords pluriannuels avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O et OpenAI pour intégrer l'intelligence artificielle générative dans ses flux de production et son service de streaming.

L'entreprise cherche à rivaliser avec les algorithmes de recommandation de Netflix NFLX.O et poursuit l'objectif d'atteindre 100 millions d'abonnés d'ici 2030.

Les partenariats sont "très complémentaires", a déclaré le directeur général Maxime Sadda à Reuters, Google se concentrant sur l'extraction de données et OpenAI sur la recommandation de recherche afin d'améliorer l'expérience des abonnés.

Les technologies combinées indexeront l'ensemble de la bibliothèque de contenus de Canal+ afin d'améliorer les recommandations personnalisées sur Canal+.

Canal+ mettra également à la disposition des équipes de production l'IA de génération vidéo Veo 3 de Google, qui permet aux créateurs de prévisualiser des scènes avant le tournage ou de recréer des moments historiques à partir de photographies d'archives.

Canal+ déploiera un système actualisé qui va au-delà des recherches traditionnelles par mots clés à partir de juin 2026. Les abonnés font des demandes en langage naturel et reçoivent des propositions sur mesure suggérées par l'IA.

"Nous allons travailler sur les données", a déclaré M. Saada, décrivant comment les modèles fournis par Google aident à identifier tous les éléments et à décrire les scènes d'un film ou d'une émission, qui peuvent ensuite être utilisés avec OpenAI pour améliorer à la fois les moteurs de recherche et les moteurs de recommandation.

Le déploiement couvrira les marchés européens et africains où l'application Canal+ est disponible, à partir de juin 2026. Canal+ a déclaré que les protections de la propriété intellectuelle sont intégrées dans les partenariats, avec ses droits et la propriété des actifs "profondément protégés" dans l'environnement sécurisé de Google Cloud.