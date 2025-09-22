 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canal+ exerce désormais un contrôle effectif de MultiChoice
information fournie par AOF 22/09/2025 à 08:54

(AOF) - Canal+ et MultiChoice ont annoncé que l'offre publique d'achat obligatoire du premier portant sur l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MCG, est désormais inconditionnelle. Le groupe français exerce donc désormais un contrôle effectif de MultiChoice. Le groupe combiné compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17 000 salariés.

L'intégration de MCG et Canal+ va désormais débuter. Après un examen approfondi, Canal+ informera le marché de ses plans détaillés et des synergies envisagées pour le groupe combiné au cours du premier trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

