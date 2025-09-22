Canal+ exerce désormais un contrôle effectif de MultiChoice

(AOF) - Canal+ et MultiChoice ont annoncé que l'offre publique d'achat obligatoire du premier portant sur l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises de MCG, est désormais inconditionnelle. Le groupe français exerce donc désormais un contrôle effectif de MultiChoice. Le groupe combiné compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17 000 salariés.

L'intégration de MCG et Canal+ va désormais débuter. Après un examen approfondi, Canal+ informera le marché de ses plans détaillés et des synergies envisagées pour le groupe combiné au cours du premier trimestre 2026.

