Canal et SuperSport lancent une campagne panafricaine pour le Mondial 2026
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 10:58
Cette campagne marque la première collaboration entre BETC, partenaire historique de CANAL depuis quarante ans, et une marque du groupe MultiChoice.
Diffuseur officiel de l'intégralité de la compétition, soit les 104 matchs en direct, SuperSport, accessible via DStv et GOtv, proposera une couverture en continu 24 heures sur 24 avec quatre chaînes dédiées au direct et au streaming, animées par plusieurs consultants de renom.
Les rencontres seront également disponibles dans plusieurs langues locales, en plus de l'anglais et du portugais.
À travers le slogan " Sleep can wait ", la campagne entend fédérer les téléspectateurs et les amateurs de football autour de cette édition historique du tournoi, marquée par la participation record de dix sélections africaines. Elle met également en avant le dispositif éditorial renforcé de SuperSport, y compris pour les matchs programmés durant la nuit.
Réalisée au Cap par le réalisateur Jabu Nadia Newman avec des équipes de production sud-africaines, la campagne bénéficiera d'une large visibilité grâce à trois formats télévisés (60, 30 et 15 secondes) diffusés sur plus de 150 chaînes, plus de 800 supports d'affichage extérieur, ainsi qu'une distribution massive sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux du groupe, qui revendique plus de 100 millions d'abonnés.
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