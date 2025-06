Canal+: élargit son partenariat avec Netflix en Afrique information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Canal+ annonce devenir le premier opérateur à distribuer Netflix dans ses offres en Afrique subsaharienne francophone, grâce à l'extension de son partenariat stratégique avec la plateforme.



Dès juillet, les abonnés Canal+ de 24 pays africains pourront accéder aux contenus de Netflix via leur abonnement.



Ce partenariat permettra d'enrichir l'offre existante de CANAL+, qui comprend déjà plus de 400 chaînes en direct, avec des séries emblématiques telles que Stranger Things, Lupin ou Squid Game, ainsi que des productions africaines à succès.



'Nos millions d'abonnés africains bénéficieront ainsi d'une offre unique, réunissant le meilleur des contenus de CANAL+ et de Netflix dans une seule offre', a commenté Pascale Chabert, directrice des acquisitions de contenus chez Canal+.



Pour Netflix, il s'agit du premier accord de ce type dans la région, s'appuyant sur la présence historique de CANAL+ sur le continent.





Valeurs associées CANAL+ 216,750 GBX LSE +8,00%