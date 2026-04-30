 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canal élargit son empreinte européenne avec de nouveaux droits UEFA
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:46

Le groupe audiovisuel grappille 0,09% à Londres après avoir annoncé sécuriser les droits des compétitions européennes masculines de clubs de l'UEFA dans plusieurs marchés pour la période 2027/2028-2030/2031.

Dans le détail, le groupe renouvelle en Pologne l'intégralité des droits de la Ligue des champions en exclusivité. En Autriche, il s'assure 100% des droits de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, également en exclusivité.

En Suisse, il prolonge la diffusion en français d'un match par journée de Ligue des champions et de Ligue Europa ou de Ligue Conférence, en co-exclusivité.

Enfin, le groupe fera son entrée en Belgique avec l'acquisition de l'ensemble des droits des trois compétitions, cette fois en exclusivité.

Ces nouveaux accords viennent compléter la récente prolongation en France des droits exclusifs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, déjà sécurisés jusqu'en 2030/2031.

À travers ce portefeuille élargi, CANAL entend continuer à proposer les plus grandes affiches du football européen, portées par les meilleurs clubs et joueurs. Les rencontres et leurs temps forts seront diffusés sur ses chaînes et via son application, avec l'ambition de consolider sa position de référence dans le football premium en Europe.

Valeurs associées

CANAL+
229,600 GBX LSE +0,79%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank