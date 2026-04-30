Canal élargit son empreinte européenne avec de nouveaux droits UEFA
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:46
Dans le détail, le groupe renouvelle en Pologne l'intégralité des droits de la Ligue des champions en exclusivité. En Autriche, il s'assure 100% des droits de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, également en exclusivité.
En Suisse, il prolonge la diffusion en français d'un match par journée de Ligue des champions et de Ligue Europa ou de Ligue Conférence, en co-exclusivité.
Enfin, le groupe fera son entrée en Belgique avec l'acquisition de l'ensemble des droits des trois compétitions, cette fois en exclusivité.
Ces nouveaux accords viennent compléter la récente prolongation en France des droits exclusifs de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, déjà sécurisés jusqu'en 2030/2031.
À travers ce portefeuille élargi, CANAL entend continuer à proposer les plus grandes affiches du football européen, portées par les meilleurs clubs et joueurs. Les rencontres et leurs temps forts seront diffusés sur ses chaînes et via son application, avec l'ambition de consolider sa position de référence dans le football premium en Europe.
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