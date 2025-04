Canal + : Eglantine Leclabart nommée directrice marketing global de la PayTV

(AOF) - Eglantine Leclabart est nommée directrice marketing global de la PayTV et intègre le comité exécutif de Canal +. Jusque-là, elle occupait le poste de directrice générale adjointe de Canal+ France en charge du marketing et du digital. Dans ses nouvelles fonctions, celle qui a rejoint Canal + en septembre 2017 aura notamment pour mission de développer une vision marketing globale en soutien des différents territoires et d'harmoniser les indicateurs de performance à l’échelle mondiale.

