Canal + confirme ses perspectives annuelles
information fournie par AOF 16/10/2025 à 10:18

(AOF) - Canal + a dévoilé sur les 9 premiers mois de l'année 2025 un chiffre d'affaires, hors MultiChoice Group, de 4,60 milliards d'euros, en hausse organique de 1,2% par rapport aux 9 premiers mois de 2024. En incluant l'impact de la consolidation du géant sud-africain de l'audiovisuel sur une période de 11 jours, à compter du 20 septembre dernier, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,65 milliards d'euros.

Le groupe audiovisuel coté à Londres depuis décembre 2024 a confirmé ses perspectives annuelles, indiquant être en bonne voie pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires 2025 et d'Ebita à environ 515 millions d'euros. La société a également réaffirmé sa prévision de trésorerie réaffirmée : flux nets de trésorerie opérationnels supérieurs à 500 millions d'euros et flux de trésorerie disponibles supérieurs à 370 millions d'euros.

"L'intégration de MultiChoice, qui deviendra bientôt une filiale détenue à 100%, fait entrer Canal + dans une nouvelle ère : celle d'un groupe disposant d'une taille critique, fort de 40 millions d'abonnés dans 70 pays. Nous tirerons pleinement parti de cette nouvelle dimension pour renforcer la performance du groupe pour le bénéfice de nos abonnés, de nos collaborateurs et de nos actionnaires", a déclaré Maxime Saada, Président du directoire de Canal +.

